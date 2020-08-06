Митрополит Антоний рассказал, в чем главная особенность взаимодействия Церкви и культуры

Главное: Культура может приблизить человека к Богу, если ведет к развитию данных Богом талантов. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Любое проявление творчества, культура должны быть путеводителем к спасению и единству с Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В контексте недавнего празднования годовщины Крещения Руси очень часто звучит вопрос: каково взаимоотношение Церкви и культуры? Есть ли между ними что-либо общее и если да, то в каких точках возможно их соприкосновение?» — написал владыка.

По его мнению, чтобы ответить на подобные вопросы, нужно сначала разобраться, для чего вообще существует Церковь и что она может предложить современному человеку.

«Церковь — это не просто некое объединение людей. Церковь — это Тело Христово, богочеловеческий организм. И то, что она предлагает человеку, неизменно на протяжении уже практически двух тысяч лет. Церковь обращается к этому миру: „Познаете истину, и истина сделает вас свободными“ (Ин. 8:32)», — подчеркнул владыка Антоний.

По его мнению, именно «Церковь дает миру правильное понимание Истины: Истина — это не некая отвлеченная категория, Истина — это прежде всего Сам Господь, следовательно, всякое стремление к Истине — по сути не что иное, как стремление ко Христу».

По словам митрополита Антония, то, каким будет продукт творчества человека — ведущим к развитию или к деградации других, — зависит от того, стремится ли человек к Богу.

«Культура — продукт творчества человека, а такое творчество есть не что иное, как реализация Божьего благословения, полученного человеком в Раю еще на заре своего существования. Однако, к сожалению, человек не всегда реализует данный ему Господом дар творчества во благо, и, как следствие, происходит появление антикультуры, культуры со знаком „минус“, ведущей лишь к деградации», — напомнил управделами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, любая культура — это лишь путеводитель к высшей цели — спасению.

«Церковь, основанная для спасения этого мира, напоминает каждому человеку, что любое проявление его творчества, любая культура — это лишь путеводитель к той высшей цели, для которой он создан — спасению и обожению. И если культура развивается именно в таком направлении — в направлении к Богу, то, конечно же, у нее будет много общего с Церковью, ведь только приобщаясь к такой — истинной — культуре, человек становится человеком», — заключил владыка.

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