На Харьковщине женщина до смерти «залечила» своего сына от ангины

Главное: В Харьковской области женщина самостоятельно дома лечила сына от ангины. В итоге мальчика привезли в больницу без признаков жизни.

Детали: В субботу, 1 августа, в Харьковской области в городе Изюм в больницу был доставлен 12-летний мальчик без признаков жизни, которого перед этим мама лечила дома самостоятельно. Об этом говорится в сообщении областной полиции.

«Полицейским мать мальчика рассказала, что он болел ангиной. Лечила женщина его дома. Внезапно мальчик потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть подростка», — говорится в сообщении.

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