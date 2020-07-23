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Епископ УПЦ рассказал, чему человек ХХІ века может научиться у преподобного Антония Печерского

Александра Кудрявцева
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Епископ УПЦ рассказал, чему человек ХХІ века может научиться у преподобного Антония Печерского

Главное: Современные христиане могут последовать примеру преподобного Антония Печерского молитвами и заботой о ближних. Об этом рассказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: Современный человек может последовать примеру преподобного Антония Печерского, предстоя перед Богом в молитве и помогая ближним.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на korrespondent.net.

«История нашего народа знает много святых. Среди них были люди разного возраста и социального положения, разных интеллектуальных и физических способностей. Мужчины и женщины, взрослые и дети, князья и простолюдины, образованные и неграмотные. Всех этих людей объединяла огромная любовь к Богу и желание быть с Ним. Еще с давних времен наш народ осознавал: подлинное единство - это единство во Христе, а источник такого единства не во властных кабинетах, а в церковных стенах. Поэтому лучшим видимым примером ее были монастыри», - напомнил владыка.

Он объяснил, в чем особенность монашеского служения.

«Слово «монах» в переводе с греческого означает «один». Тот, кто отдал всю свою жизнь и все свое время на служение Богу, кто днем и ночью предстоит перед Ним. Предстоит, сосредоточившись на собственном духовном совершенствовании, на росте в Богопознании и искоренении своих собственных немощей. Предстоит, не осуждая поступки других людей, не пытаясь повернуть ход истории и течение времени. Он умирает для мира, чтобы ходить в присутствии Бога, пред очами Божиими с соответствующими том чувствами», - объяснил епископ Виктор.

При этом монах обычно живет в монастыре среди братии, имея общение с другими людьми, которые посещают богослужения или монастырские святыни, «он молится за весь мир и за каждого, кто нуждается в молитве. И в этом смысле он несет полную ответственность и за всю братию, и за мирян, которые обращаются к нему за советом, и за весь мир».

«Вот такой образ жизни, когда ты лично отвечаешь за каждый свой поступок и слово, а вместе с тем несешь социальную ответственность, заботясь о других, был и остается примером для нашего народа. Однако реализация его возможна только тогда, когда человек живет во Христе, то есть преследует не собственные интересы, а интересы Царства Божиего», – подчеркнул епископ Виктор. 

По мнению владыки, именно таким человеком был преподобный Антоний Печерский, «уроженец Черниговщины, воспитанник знаменитых афонских подвижников и монастырей», сумевший основать знаменитую Киево-Печерскую лавру.

Он отметил, что с точки зрения современной логики или рационального подхода объяснить поступки преподобного Антония невозможно, и, например, «если бы сегодня кто-то основал монастырь, то он старался бы сообщить о новой обители всему миру. Интернет, соцсети и телевидение использовались бы для того, чтобы как можно больше людей узнали об открытии нового монастыря».

«А что сделал преподобный Антоний? Он пришел в Киев и спрятался в пещере. Как можно объяснить такой его поступок? Во-первых, преподобный действительно искал молитвы. Во-вторых, он знал, что слава человеческая – мимолетна, а слава Божия – вечна. Ища Царства Небесного в первую очередь, все остальное преподобный Антоний получил от Бога как дар: и верных учеников, и достойных последователей, и крепкую веру и единомышленную братию», – рассказал он.

Владыка объяснил, как современные христиане могут последовать примеру преподобного Антония.

«Сегодня для нас киевские пещеры – это святыня, а не место проживания. Однако и в ХХІ веке мы можем последовать примеру преподобного Антония и стремиться к славе Божьей через поиск Царства Небесного. И сегодня христиане могут, даже не будучи монахами, предстоять пред Богом в молитве, отвечать за свои собственные поступки и заботиться о тех, кто рядом. Ведь христианин – это не только тот, кто в монастыре, а тот, кто во Христе», – заключил епископ Виктор.

В тему: Митрополит Антоний поделился 12 принципами христианской веры на жизненных примерах.

Тэги: новости православия, УПЦ

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