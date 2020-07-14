Митрополит Антоний рассказал, чем любовь к природе поможет в духовной жизни

Главное: Видеть красоту в мире, который нас окружает, поможет увидеть совершенство и ощутить любовь Бога даже во время сложностей и испытаний. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Чувствовать красоту созданного Богом мира — особый дар, именно благодаря ему мы способны видеть совершенство в несовершенном мире.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках», комментируя необычный дар святителя Луки Крымского.

«В сложные времена важным и укрепляющим является пример тех христиан, которые несли свой мученический подвиг во времена гонений. Особенно близкими для многих стали новомученики и исповедники, пострадавшие во времена гонений. Одним из ярких примеров истинного служения Богу является святитель Лука Крымский, которого не сломили не ссылки, не угрозы, не слежка, не клевета. Выпавшие на его долю испытания только укрепили веру, а запугивания не заставили отказаться обетов, данных Богу, отречься от истины и Церкви, не разочаровали, не отвернули от Божьей красоты», — отметил митрополит Антоний.

Он рассказал об удивительном даре святителя Луки — в красоте мира ощущать утешение, поддержку и немую проповедь чистоты и любви Господа.

Митрополит Антоний процитировал строки святителя Луки, в которых он с искренним восхищением и любовью описывает принесенный букет.

«Мне принесли букет цветов. О, сколько тонкой чарующей красоты в этих дивных и маленьких творениях Божиих! И вместе с тем, как они прелестны своей малостью, полной кротости, простотой...Ну разве не очевидно, что это немая проповедь душевной чистоты? Надо иметь очень грубое сердце, чтобы не слышать этого голоса Божия, так ясно звучащего в красоте материальных форм природы», — писал святитель Лука.

По словам митрополита Антония, ощущать красоту окружающего мира — это пример «всем нам, как не огрубеть и не очерстветь не при каких сложностях, вызовах и испытаниях».

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