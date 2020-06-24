День дружбы славян 25 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

25 июня в Украине отмечают День таможенной службы. В мире 25 июня празднуют День мореплавателя и День дружбы и единения славян.
Какой церковный православный праздник отмечается 25 июня
25 июня, православные чтят:
— память преподобного Онуфрия Великого (IV);
— память преподобного Петра Афонского (734);
— обретение мощей (1650) и второе прославление (1909) благоверной великой княгини Анны (в иночестве Евфросинии) Кашинской;
— память преподобного Арсения Коневского (1447);
— память преподобного Онуфрия Мальского, Псковского (1492);
— память преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких (1561)
— память преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских (XV—XVI)[8];
— память преподобного Стефана Озерского, Комельского (1542);
— память преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила (IV);
Какой международный праздник и памятная дата отмечается 25 июня
25 июня на международном уровне отмечается:
— День дружбы и единения славян
— День моряка (День мореплавателя),
— Всемирный день витилиго (нарушения пигментации).
25 июня также отмечается:
— в КНДР — День начала борьбы против американского империализма,
— в Республике Корея — День начала Корейской войны,
— в Мозамбике — День независимости,
— в Словении — День государственности,
— в США — Национальный день сома,
— на Филиппинах — День посадки деревьев,
— в Хорватии — День государственности.
Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 25 июня:
— День цветного ТВ. Праздник начали отмечать в 1951 году в США.
Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 25 июня
В Украине 25 июня отмечают День таможенной службы. Этот день стали отмечать после принятия Верховной Радой Украины Закона о таможенном деле в 1991 году.
25 июня в Украине родились такие известные люди:
— лингвист Виталий Русановский (1931).
Знаменитые исторические события в мире и Украине 25 июня
25 июня 1178 года пятеро кентерберийских монахов наблюдали взрыв на Луне. Предполагают, что это было столкновение метеора с Луной.
25 июня 1439 года Базельский собор объявил римского папу Евгения IV еретиком и низложил его.
25 июня 1783 года французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода, а ещё через два года вместе с военным инженером Жаном Мёнье синтезировал из них воду.
25 июня 1872 года в Германии запрещена деятельность Ордена иезуитов.
25 июня 1907 года состоялось ограбление инкассаторской кареты в Тифлисе, организованное Иосифом Джугашвили (Сталиным).
25 июня 1919 года Войска Добровольческой Армии генерала Деникина захватили Харьков.
25 июня 1945 года на приёме в Кремле в честь участников Парада Победы, Сталин произнёс тост «За русский народ!».
25 июня 1978 года этот день считается «Днём рождения» Радужного флага (как символа мирового ЛГБТ-движения, в которое входят гомосексуалисты и лесбиянки).
25 июня 1992 года украинская автокефальная церковь объединилась с православной церковью Киевского патриархата.
25 июня 2009 года власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.
Именинники 25 июня
25 июня празднуют День ангела:
— Онуфрий,
— Петр,
— Иоанн,
— Андрей,
— Ираклемон,
— Феофил,
— Арсений,
— Авскентий,
— Стефан,
— Вассиан,
— Иона,
— Анна.