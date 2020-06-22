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День памяти 22 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

День памяти 22 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

22 июня в Украине отмечают День памяти и скорби — День начала Великой Отечественной войны (1941 год). Эту дату также отмечают в России и Беларуси.

Какой церковный православный праздник отмечается 22 июня

22 июня, православные чтят:

— память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444);

— память преподобного Кирилла, игумена Белоезерского (1427);

— память праведного Алексия Московского (Мечёва) (1923);

— память преподобного Александра, игумена Куштского (1439);

— память мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии (346);

— обретение мощей преподобноисповедника Рафаила (Шейченко), иеромонаха (2005).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 22 июня

22 июня на международном уровне отмечается:

— День памяти и скорби. Эта памятная дата отмечается ежегодно в Белоруссии («День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны»), России и на Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны») в годовщину начала Великой Отечественной войны (1941), когда гитлеровские войска вторглись на территорию СССР.

22 июня также отмечается:

— в Гаити — День Президента,

— в Республике Конго — День армии,

— в Сальвадоре — День учителя,

— в Хорватии — День антифашистской борьбы.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 22 июня

В Украине отмечают День памяти и скорби — День начала Великой Отечественной войны (1941 год).

22 июня в Украине родились такие известные люди:

— музыкант Болеслав Яворский (1877)

— политик и историк Вячеслав Прокопович (1881)

Знаменитые исторические события в мире и Украине 22 июня

22 июня 1633 года в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей на коленях отрёкся от учения о гелиоцентрической системе мира. Произошло это на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

22 июня 1915 года союзные войска Австрии и Германии заняли Львов.

22 июня 1916 года немецкие войска у Флери (Франция) впервые применили новый отравляющий газ фосген («Зелёный крест»).

22 июня 1960 года произошёл официальный разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом к этому стал обмен оскорблениями между лидерами национальных компартий. Н. С. Хрущёв обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, назвав первого секретаря ревизионистом.

22 июня 1978 года был обнаружен спутник Плутона — Харон.

22 июня 1986 Диего Марадона, аргентинский футболист забил гол «рукой бога» и «Гол столетия» в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике.

гол «рукой бога»

Именинники 22 июня

22 июня празднуют День ангела:

— Кирилл,

— Алексий,

— Фекла,

— Марфа,

— Мария,

— Александр.

Тэги: праздник, история, календарь, именины

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