День памяти 22 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

22 июня в Украине отмечают День памяти и скорби — День начала Великой Отечественной войны (1941 год). Эту дату также отмечают в России и Беларуси.
Какой церковный православный праздник отмечается 22 июня
22 июня, православные чтят:
— память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444);
— память преподобного Кирилла, игумена Белоезерского (1427);
— память праведного Алексия Московского (Мечёва) (1923);
— память преподобного Александра, игумена Куштского (1439);
— память мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии (346);
— обретение мощей преподобноисповедника Рафаила (Шейченко), иеромонаха (2005).
Какой международный праздник и памятная дата отмечается 22 июня
22 июня на международном уровне отмечается:
— День памяти и скорби. Эта памятная дата отмечается ежегодно в Белоруссии («День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны»), России и на Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны») в годовщину начала Великой Отечественной войны (1941), когда гитлеровские войска вторглись на территорию СССР.
22 июня также отмечается:
— в Гаити — День Президента,
— в Республике Конго — День армии,
— в Сальвадоре — День учителя,
— в Хорватии — День антифашистской борьбы.
Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 22 июня
В Украине отмечают День памяти и скорби — День начала Великой Отечественной войны (1941 год).
22 июня в Украине родились такие известные люди:
— музыкант Болеслав Яворский (1877)
— политик и историк Вячеслав Прокопович (1881)
Знаменитые исторические события в мире и Украине 22 июня
22 июня 1633 года в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей на коленях отрёкся от учения о гелиоцентрической системе мира. Произошло это на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.
22 июня 1915 года союзные войска Австрии и Германии заняли Львов.
22 июня 1916 года немецкие войска у Флери (Франция) впервые применили новый отравляющий газ фосген («Зелёный крест»).
22 июня 1960 года произошёл официальный разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом к этому стал обмен оскорблениями между лидерами национальных компартий. Н. С. Хрущёв обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, назвав первого секретаря ревизионистом.
22 июня 1978 года был обнаружен спутник Плутона — Харон.
22 июня 1986 Диего Марадона, аргентинский футболист забил гол «рукой бога» и «Гол столетия» в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике.
Именинники 22 июня
22 июня празднуют День ангела:
— Кирилл,
— Алексий,
— Фекла,
— Марфа,
— Мария,
— Александр.