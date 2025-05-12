На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал

Уже завтра состоится первый полуфинал самого масштабного музыкального события — «Евровидения-2025». А вчера, 11 мая, в швейцарском городе Базель прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса, которая не прошла без скандалов.

В этом году на «бирюзовую дорожку» выходили представители всех 37 стран-участниц. По правилам мероприятия артисты могут показывать только свои флаги, но некоторые зрители в толпе устроили масштабные протесты с флагами Палестины, которая не участвует в шоу.

Они выступили против участия представительницы Израиля Юваль Рафаэль на «Евровидении». Митингующие мешали проводить церемонию и громко освистывали певицу, когда она появилась на дорожке и пыталась что-то сказать.

Позже правоохранители задержали некоторых протестующих и продолжили мероприятие.

В сеть попали кадры, как один из активистов делает жест перерезания горла в сторону израильской делегации и плюет в их сторону. Такие действия мужчины расценили как прямую угрозу жизни Юваль Рафаэль. Поэтому представители Израиля решили подать жалобу с просьбой найти митингующего и наказать его.

«Подали жалобу в швейцарскую полицию после инцидента, в котором молодой человек в кефире и с палестинским флагом в руках сделал перерезающий горло жест в сторону Юваля Рафаэль и членов израильской делегации на „Евровидении“. Корпорация также обратилась к Европейскому вещательному союзу с просьбой принять меры для установления лица, которое сделало этот жест и плюнуло в сторону членов делегации», — говорится в заявлении израильского вещателя Kan.

Напомним, Молдова пропускает Евровидение-2025.