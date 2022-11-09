Игрок «Шахтера» признан самым быстрым в Лиге чемпионов

Главное: Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик стал самым быстрым футболистом на групповом этапе Лиги чемпионов. Украинский полузащитник помог своему клубу в поединках с сильными соперниками.

Детали: Михаил Мудрик продолжает поражать болельщиков и специалистов даже после завершения группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, футболист вместе со своим «Шахтером», до последнего тура вел борьбу за выход из группы с РБ Лейпцигом, однако в решающей встрече уступил немцам.

И вот спустя неделю после завершения соревнований, в УЕФА решили выяснить, кто же стал самым быстрым игроком на групповом этапе. И как сообщает официальный аккаунт Лиги чемпионов, почетное звание завоевал именно вингер «оранжево-черных» Михаил Мудрик. Украинец сумел разогнаться до 36,6 км/ч.

Единственным футболистом, который сумел на равных соперничать с «горняком» стал вингер Барселоны Усман Дембеле. Примечательно, что оба самых быстрых игрока Лиги чемпионов в 2023 году продолжат свои выступления уже в Лиге Европы.

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