В Купянске арестован директор молочного завода и «слуга народа», сотрудничавший с РФ

Главное: В Купянске арестован гендиректор молочно-консервного завода и депутат райсовета от партии «Слуга народа» Александр Радченко. Утверждают, что он работал с россиянами.

Детали: В Купянске (Харьковщина) арестован гендиректор молочно-консервного завода и депутат райсовета от партии «Слуга народа» Александр Радченко. Как сообщила СБУ в своем тг-канале, во время оккупации он согласился работать с россиянами, перерегистрировал предприятие, открыл счета в рублях и поставлял продукцию в РФ. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»