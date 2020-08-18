На столичной Оболони трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил дорогу

Главное: В Оболонском районе Киева граждане другого государства жестоко избили таксиста, не пожелавшего уступить им дорогу.

Детали: В ночь на 18 августа в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что неизвестные на улице Рокоссовского избивают водителя авто. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что между потерпевшим и тремя неизвестными возник конфликт из-за вопроса первоочередности проезда на дороге.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Оболонского управления полиции Андрей Окушко, незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины монтировкой и избили его. После этого они забрали сумку с документами и деньгами и скрылись.

Водитель такси с множественными телесными повреждениями, в том числе переломом пальца руки, госпитализирован в больницу.

«В течение часа мы разыскали злоумышленников и задержали. Ими оказались граждане другого государства, 1977, 1985 и 1988 годов рождения», — заявил Окушко.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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