Трамп сказал, когда встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что это произойдет как только такую встречу смогут организовать.

Американский президент сделал заявление перед журналистами в Абу-Даби. Он заявил, что возвращается в Вашингтон после завершения своего тура по странам Персидского залива.

Во время общение с журналистами Трамп отметил, встретится с Путиным «как только мы сможем это организовать».

«Я думаю, что нам просто пора это сделать... Мы должны это сделать», — сказал он

Комментируя переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции, Трампа заявил: «Посмотрим, что будет с Россией и Украиной».

.@POTUS says he’ll meet with President Putin «as soon as we can set it up»: «We’re going to get it done. We got to get it done.» pic.twitter.com/JQPe8ifEWO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 16, 2025

Напомним, в Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным.