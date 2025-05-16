Трамп сказал, когда встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что это произойдет как только такую встречу смогут организовать.
Американский президент сделал заявление перед журналистами в Абу-Даби. Он заявил, что возвращается в Вашингтон после завершения своего тура по странам Персидского залива.
Во время общение с журналистами Трамп отметил, встретится с Путиным «как только мы сможем это организовать».
«Я думаю, что нам просто пора это сделать... Мы должны это сделать», — сказал он
Комментируя переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции, Трампа заявил: «Посмотрим, что будет с Россией и Украиной».
Напомним, в Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным.