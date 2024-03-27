Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в расположении белорусской армии у границы с Литвой и дал команду военным быть готовыми к противостоянию со странами Балтии. Об этом ссылаясь на видеозапись разговора, пишет The Moscow Times.

«Они все время вякают о Сувалкском коридоре, сколько здесь километров до территории РФ? Зря они вякают», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в случае противостояния на границе Беларусь «прихватит» кусок Польши.

В свою очередь, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования РБ Александр Науменко заверил Лукашенко что «все действия спланированы, а боевая готовность отрабатывается.

«Состав готовится. Выполняется распоряжение министра обороны в рамках подготовки укрепрайонов», — сказал Науменко.

Сувалкский коридор протяженностью чуть более 100 километров связывает Польшу с балтийскими странами и отделяет Беларусь от Калининградской области РФ. Он считается одной из возможных целей Владимира Путина в случае войны с НАТО. Ведь в случае его захвата Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от других стран НАТО.

Напомним, Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой.