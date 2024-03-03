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Видео-Новости > Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов

Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов

Агата Кловская
03.03.24 16:15
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Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Том Харди, Остин Батлер, Джоди Комер появились в новом трейлере фильма «Байкеры».
 
В центре сюжета фильма «Байкеры» мотоциклисты, которые в 1960-х создают клуб, постепенно превращающийся в жестокую банду. 
 
В зарубежном прокате фильма «Байкеры» выйдет 21 июня 2024 года.
 
Новый трейлер фильма «Байкеры»:
 

Тэги: фильм, кино

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