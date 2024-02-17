Klavdia Petrivna: в Сети не могут понять, как на самом деле фамилия известной украинской певицы

Уже несколько недель в сети продолжатся дискуссия о том, какое настоящее имя у певицы Klavdia Petrivna. Все началось с того, что во время оглашения победителей премии «Золота Зоря Лирум» в номинации «Дебют года» победила певица Klavdia Petrivna, которая до сих пор была анонимной. Но получать награду вышла известная исполнительница Маша Кондратенко. После церемонии награждения на страницах в Instagram Маше Кондратенко и певицы Klavdia Petrivna появилась совместная публикация с загадочной подписью: Кто это такая?. В социальных сетях многие не поверили, что Маша Кондратенко — это та самая Klavdia Petrivna, а блогеры утверждают, что это не Кондратенко, а студентка музыкального колледжа Соломия Опрышко.

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