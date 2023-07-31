Cardi B: появилось видео конфликта американской певицы с фанатом

Главное: Певица Cardi B едва не подралась со своим фанатом. Она бросила в него микрофон.

Детали: У 30-летней американской рэп-певицы Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) произошел серьезный конфликт с фанатом во время концерта в Лас-Вегасе. В социальных сетях уже обсуждают видео инцидента.

На кадрах, которые снял один из очевидцев, видно, что, находясь под сценой, поклонник артистки облил ее напитком из большого стакана, когда та исполняла свою песню Bodak Yellow.

Потом разъяренная девушка швырнула в бедолагу микрофон, после чего к конфликту подключилась охрана.

Известно, что нерадивого фаната вывели с выступления. Сильно ли он пострадал – неясно.

В тему: Бритни Спирс внезапно порадовала своих фанатов.