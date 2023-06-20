Биби Рекса: появилось видео, как фанат едва не убил известную американскую певицу

Главное: С певицей Биби Рекса произошел неприятный инцидент во время концерта. Ей в голову попал смартфон.

Детали: в Нью-Йорке на концерте известной 33-летней американской певицы Биби Рекса произошел неприятный инцидент. Он попал на видео.

На разлетевшихся по социальным сетям кадрах видно, что кто-то из зрителей бросил в голову артистке смартфон, чем едва не убил ее.

В итоге девушке пришлось приостановить концерт.

Она получила медицинскую помощь за кулисами, вышла на сцену и помахала поклонникам рукой на прощание. Исполнительница также отменила встречу со зрителями после шоу.

Врачи говорят, смартфон рассек ей лицо, после чего ей наложили три шва.

Добавим, что в ближайшее время у певицы запланированы пять концертов: в Филадельфии, Вашингтоне, Атланте, Орландо и Хьюстоне. До сих пор не ведомо, состоятся ли они после полученной травмы.

В тему: С американской певицей произошел необычный инцидент во время концерта.