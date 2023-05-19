На детскую площадку в Запорожье приползла змея

Главное: В Запорожье на детскую площадку заползла змея. К приезду патрульных жильцам дома удалось накрыть змею ведром, а что делать дальше, граждане не знали, поэтому вызвали полицию.

Детали: В Запорожье патрульным полицейским пришлось прогонять с детской площадки змею. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

«Вчера в Заводском районе Запорожья инспекторы получили вызов от взволнованной женщины, которая сообщила, что возле детской площадки обнаружила змею, ползшую к детям и пугающую прохожих. До приезда полицейских жильцам дома удалось накрыть ее ведром, а что делать дальше, граждане не знали, поэтому вызвали полицию. Прибывшие на место патрульные не растерялись: осторожно перенесли напугавшего граждан пресмыкающегося к автомобилю и вывезли его в безопасное место — к береговой линии реки Днепр, где и выпустили его», — говорится в сообщении.

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