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Видео-Новости > Черное зеркало, 6 сезон (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярной антиутопии

Черное зеркало, 6 сезон (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярной антиутопии

Агата Кловская
02.06.23 21:19
880
Черное зеркало, 6 сезон (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярной антиутопии

Главное: Сериал «Чёрное зеркало» (6 сезон) выйдет уже в июне 2023 года. Netflix обнародовал первый тизер суперпопулярной британской антиутопии.

Детали: Netflix опубликовал первый тизер 6 сезона сериала «Чёрное зеркало». Новые серии можно будет увидеть в июне 2023 года.

Предыдущий (5) сезон сериала-антиутопии «Чёрное зеркало» вышел в 2019 году.

«Чёрное зеркало» (Black Mirror) — это британский научно-фантастический телесериал-антология. «Чёрное зеркало» создал Чарли Брукер. Лейтмотив сериала — влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии не связаны между собой, все сюжеты объединяет лишь сатира на образ жизни, который распространён в современном мире.

Сериал «Чёрное зеркало» получил положительные отзывы критиков за инновационность и неожиданные развязки.

Первый тизер 6 сезон сериала «Чёрное зеркало»:

Тэги: фильм, кино, сериал, Черное зеркало

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