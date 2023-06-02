Черное зеркало, 6 сезон (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярной антиутопии

Главное: Сериал «Чёрное зеркало» (6 сезон) выйдет уже в июне 2023 года. Netflix обнародовал первый тизер суперпопулярной британской антиутопии.

Детали: Netflix опубликовал первый тизер 6 сезона сериала «Чёрное зеркало». Новые серии можно будет увидеть в июне 2023 года.

Предыдущий (5) сезон сериала-антиутопии «Чёрное зеркало» вышел в 2019 году.

«Чёрное зеркало» (Black Mirror) — это британский научно-фантастический телесериал-антология. «Чёрное зеркало» создал Чарли Брукер. Лейтмотив сериала — влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии не связаны между собой, все сюжеты объединяет лишь сатира на образ жизни, который распространён в современном мире.

Сериал «Чёрное зеркало» получил положительные отзывы критиков за инновационность и неожиданные развязки.

Первый тизер 6 сезон сериала «Чёрное зеркало»: