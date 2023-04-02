Появилось видео, как в Мексике люди сгорели на воздушном шаре

Главное: В Мексике произошло ЧП. Заживо сгорели люди.

Детали: Над археологической зоной Теотиуакан в Мексике произошло громкое ЧП. Тут загорелся воздушный шар.

Правоохранители пока не говорят, что стало причиной инцидента.

Известно, что в корзине находилась семья с ребенком.

Муж и жена погибли в огне, а их тринадцатилетняя дочь успела выпрыгнуть – сейчас она находится в больнице, девочка получила ожоги первой и второй степени и перелом бедра.

В тему: В Китае за считанные минуты сгорел 300-метровый небоскреб.