На Закарпатье утонул уже пятнадцатый уклонист, пытавшийся переплыть Тису

Главное: На Закарпатье в Тисе утонул уклонист. Мужчина стал 15 утопленником, который погиб в водах реки при попытке незаконно покинуть территорию Украины.

Детали: При попытке нелегально пересечь границу в Румынию утонул 23-летний парень из Буковины. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили утром 23 марта в Тисе тело мужчины, который пытался незаконно пересечь границу.

Проверяя предоставленную румынскими коллегами информацию о вероятной гибели ночью человека в реке, пограничный наряд отдела Солотвино увидел посередине реки зацепившееся за что-то тело.

Самостоятельно достать утопленника пограничникам не удалось. На место происшествия они вызвали спасателей, правоохранителей и медиков.

Мужчину достали из воды. При нем находились завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

Отмечается, что мужчина стал 15 утопленником, который погиб в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.

В тему: В горах на Закарпатье потерялись уклонисты.