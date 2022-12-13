Появилось видео, как в России грузовик переехал крошечную девочку

Главное: В России грузовик переехал двухлетнюю девочку. Появилось видео инцидента.

Детали: В российском Екатеринбурге грузовик ISUZU переехал двухлетнюю девочку. Ребенок чудом выжил.

Уже появилось видео инцидента, снятое с камеры наблюдения.

На кадрах видно, что водитель машины разворачивался, чтобы подъехать к магазину для выгрузки товара, в том время как рядом проходила мать с двумя детьми.

Водитель почему-то их не заметил, а женщина, в свою очередь, не обратила внимания на угрозу.

Известно, что девочка отделалась ушибом ноги.

В тему: Появилось видео, как в России депутат сбил ребенка.