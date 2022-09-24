Во французском балете роли Ромео и Джульетты играют геи

Главное: В Париже показывают балет «Ромео и Джульетта» в котором главные герои — геи (гомосексуалисты).

Детали: Во Франции (Париж) состоялась премьера балета «Ромео и Джульетта» в современной трактовке, в которой главные герои — геи. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Джульетта (на видео — с бородой) рассказала следующее: «Когда мне было 15 лет, я мечтал играть Ромео, а теперь я играю Джульетту. Это еще более волнительно. Сегодня уже никого не должно шокировать, что два мужчины играют Ромео и Джульетту».

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