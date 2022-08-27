В Шотландии жгут счета за электроэнергию

Главное: Шотландцы отказываются платить за подорожавшее электричество и публично жгут счета.

Детали: Шотландцы публично сожгли счета за подорожавшее электричество перед зданием регулятора в Глазго. При этом они кричали: «Платить не будем!». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

К этому нужно добавить, что с 1 октября почти на 80% вырастет стоимость электроэнергии в Великобритании, достигнув рекордных $4,2 тыс. в год.

В тему: Этой зимой Европа рискует столкнуться с беспорядками из-за дефицита энергоресурсов и роста цен, сообщает Bloomberg.

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