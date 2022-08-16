Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США

Главное: Украинка оказалась в центре скандала во время теннисного матча в США. Играли две россиянки.

Детали: Во время теннисного матча в американском Цинциннати между двумя россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской произошел скандал с украинского болельщицей. Ей запретили находиться на трибунах с нашим флагом.

Организаторы сообщили, что его размеры превышали разрешенный регламентом соревнований – 46 на 46 сантиметров.

Матч был финалом квалификации турнира категории WTA 1000.

На украинку пожаловалась одна из теннисисток, которая заметила ее на трибуне.

Охрана просила убрать флаг, но женщина отказалась. Позже, спрятав полотно, она вернулась на трибуну.

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