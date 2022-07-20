Джонсон весело попрощался с парламентариями, вспомнив Украину

Главное: Борис Джонсон попрощался с парламентом фразой «Hasta la vista, baby». Также он вспомнил Украину.

Детали: Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в палате общин. Он попрощался с парламентариями фразой из «Терминатора», сказав им: «Hasta la vista, baby».

Кроме этого политик заявил, что выполнил свою миссию: «Я пережил пандемию и помог защитить другую страну от варварства».

Он добавил: «Держитесь ближе к американцам, будьте ближе к украинцам и выступайте за свободу».

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