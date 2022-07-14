Появилось видео, как в США собака защитила своих хозяев от медведя

Главное: Собака защитила своих хозяев от медведя в США. Она отогнала его от дома.

Детали: Необычный случай произошел в американском Норт-Хаверхилле (штат Нью-Гэмпшир). Тут 13-летняя собака по кличке Тор отогнала медведя от хозяйского дома.

Произошедшее сняла камера наблюдения.

Видно, что пес смело облаял непрошенного гостя, заставив его убраться восвояси.

Известно, что это был черный медведь (барибал). Это наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. По словам зоологов, представители этого вида весьма редко нападают на людей. Они могут достигать своими размерами до двух метров и весят более 3,5 центнеров.

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