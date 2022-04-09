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Видео-Новости > Встреча с НЛО чревата ожогами и повреждением мозга, - заявляет американский эксперт

Встреча с НЛО чревата ожогами и повреждением мозга, - заявляет американский эксперт

Агата Кловская
09.04.22 20:54
87
Встреча с НЛО чревата ожогами и повреждением мозга, - заявляет американский эксперт

Главное: Экс-директор Программы аэрокосмических угроз США утверждает, что встреча в НЛО вызывает ожоги и повреждает головной мозг.

Детали: Бывший директор Программы расширенной идентификации аэрокосмических угроз США Луэ Элизондо в эфире Fox News прокомментировал опубликованные документы о последствиях наблюдения НЛО.

Он заявил, что встречи с НЛО вызывают у людей ожоги и повреждения головного мозга.

В тему: Как мы ранее сообщали, США разрабатывают для военных новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО. Раньше в ВМС никто всерьез к НЛО не относился. Но новые правила обяжут пилотов и моряков брать во внимание любые заявления о неопознанных летающих объектах. Также военные получат инструкции того, как докладывать и анализировать подобные встречи.

В этом контексте следует вспомнить проект «Голубой луч». В 1994 году канадский журналист Серж Монаст представил всеобъемлющую и хорошо документированную работу о скандальном проекте NASA «Голубой луч» (Blue Beam). Речь идет о аудио-визуальных манипуляциях человеком с целью получения контроля над его сознанием.

Тэги: НЛО

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