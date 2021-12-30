Появилось видео, как королевские гвардейцы едва не растоптали ребенка в Лондоне

Главное: Королевские гвардейцы сбили ребенка в Лондоне. Видео неприятно удивило пользователей социальных сетей.

Детали: Неприятный инцидент произошел в Лондоне. Тут марширующие в Тауэре королевские гвардейцы сбили с ног маленького мальчика и едва не растоптали его.

Видео случившегося активно обсуждают в социальных сетях.

Многие обращают внимание на то, что солдаты даже не остановились, чтобы помочь ребенку.

Кроме этого заметно, что военные, которые патрулировали территорию, кричали на малыша.

Позже представители Королевской гвардии заявили, что мальчик не пострадал.

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