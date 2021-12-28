Появилось видео, как Кличко поздравляет украинцев с наступающим 2222 годом

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко дважды оговорился, поздравляя собравшихся с Новым годом. Сначала он заявил о скором наступлении 2220 года, а потом — 2222-го.

Детали: Городской голова Киева Виталий Кличко во время новогоднего выступления не смог разобраться с тем, какой сейчас год. Как видно на видео, которое публикует канал «Политика Страны» в Telegram, обращаясь со сцены к присутствующим он дважды ошибся.

«С хорошим настроением встречаем новый 2220-й...» — произнес Кличко и тут же «исправился» на «2222-й».

Отметим, что где и когда сделана запись, неизвестно.

В тему: В начале 2019 года Виталий Кличко, рассказывая о достижениях столичной власти в области здравоохранения, перепутал статистические данные, тем самым полностью исказив суть фразы. «Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь ‒ каждый второй. Это очень важно», ‒ заявил городской глава.