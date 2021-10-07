Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане

Главное: В Пакистане произошло землетрясение. Погибли людей.
Детали: Минувшей ночью в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Его эпицентр пришелся на город Харнай.
Природное явление привело к массовым разрушений многочисленных лачуг и прочих хлипких строений.
Жертвами землетрясения стали более двадцати человек, в том числе как минимум шесть детей.
Известно, что различные травмы получили две сотни людей.
Само землетрясение попало на видео.
В тему: Опубликовано видео землетрясения на известном греческом острове.