В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет

Главное: Во время археологических раскопок во Львовской и Полтавской областях были найдены древние керамические артефакты, самым старым из которых насчитывается 7 тыс. лет.

Детали: Команда «Спасательной археологической службы» Института археологии НАН Украины совместно со Службой автомобильных дорог в Львовской области в ходе раскопок обнаружили керамику, начиная эпохой неолита и заканчивая XVII в. Как сообщается на официальной странице «Укравтодора» в Facebook, древнейшим из находок более 7000 лет.

По словам младшего научного сотрудника «Спасательной археологической службы» Богдана Сало, для ученого-археолога керамика — это просто клондайк информации. «Когда мы находим даже небольшой фрагмент, перед нами открывается целый мир древнего человека. Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, а также — во что он верил», — рассказал он.

Артефакты были найдены во время раскопок вблизи трасс Н-31 Днепр — Решетиловка в пределах Полтавской области и Т-14-25 на участке Жовква — Каменка-Бугская во Львовской области.

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