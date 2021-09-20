В США военный самолет упал прямо на жилые дома

Главное: В США разбился военный самолет. Он упал на дома.

Детали: В американском Техасе произошло громкое ЧП. Тут учебный самолет Военно-морского флота США T-45C Goshawk упал прямо на жилые дома возле города Лейк-Уорт.

Известно, что вылетел из аэропорта Корпус-Кристи. На его борту пребывали инструктор и студент, которые экстренно катапультировались. Их госпитализировали с травмами.

Никто из местных жителей лишь чудом не пострадал. Всего были повреждены три дома.

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