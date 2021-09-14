Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию

Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию

Александр Панько
14.09.21 09:25
426
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию

Главное: Соучредитель компании Apple Стив Возняк будет осваивать космос. Он создал свою компанию.

Детали: Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что создает собственную космическую компанию Privateer Space.

71-летний бизнесмен объявил об этом в Twitter, где разместил видео небольшой презентации.

Он информировал: «Компания Privateer Space запускается».

Известно, что компания была основана совместно с американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

Детальнее о своем детище Стив Возняк обещает рассказать на грядущей технологической конференции.

В тему: США согласились предоставить Украине информацию из космоса.

Тэги: Apple, мир, космос, технологии, Стив Возняк, Privateer Space

Комментарии

Статьи

13.09.21 09:25

Мошенничество в эпоху коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми
14.09.21 08:19

Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.09.21 11:25

Сегодня верующие УПЦ празднуют церковное Новолетие
14.09.21 11:19

Украинцев начали вакцинировать от коронавируса на дому
14.09.21 11:08

Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Харькове
14.09.21 10:51

Эксперт Александр Слобоженко: Рынок рекламы в социальных сетях претерпит существенное изменение из-за запрета на сбор IDFA
14.09.21 10:19

В «Артеке» при загадочных обстоятельствах умер 12-летний мальчик
14.09.21 10:10

Папа Римский отметился очередным странным заявлением
14.09.21 09:34

«Услышал решение суда, развернулся и вышел»: в Луцке разыскивают подозреваемого в изнасиловании
14.09.21 09:15

ДТП в Хмельницкой области: погибли три человека
14.09.21 09:11

Сегодня общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше: названа причина
14.09.21 09:00

Коронавирус в Украине: 3 332 больных и 97 погибших
14.09.21 09:00

Коронавирус в Украине: 3 332 больных и 97 погибших
13.09.21 22:50

На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
13.09.21 22:22

В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать
13.09.21 18:59

Главные новости за 13 сентября 2021 года
13.09.21 18:57

Знаменитый режиссер Звягинцев находится в критическом состоянии: поражены 90% легких
13.09.21 16:24

Правительство поддержало идею предоставления карантинных льгот для вакцинированных украинцев
13.09.21 14:53

В интернете нашли сайт с личными данными десятков миллионов украинцев
13.09.21 13:07

Столичных сбушников заподозрили в вымогательстве денег биткоинами
13.09.21 10:56

Зеленский разрешил жителям ОРДЛО голосовать на российских выборах
13.09.21 08:51

Коронавирус в Украине: 1 205 заболевших и 18 погибших
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
08.09.21 14:28

Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
09.09.21 22:17

Чернокожий наркоман устроил спринт по крышам автомобилей, застрявших в киевской пробке
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
09.09.21 13:57

В комнате полтавской арбалетчицы обнаружили жуткие находки
09.09.21 15:57

Миру грозит новая пандемия?
08.09.21 15:07

Газ рекордно подорожал в Европе
Фото и Видео
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
В Украине появился крайне необычный электрокар
В Украине появился крайне необычный электрокар
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб
На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб
fraza.com
Новости блогосферы
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.