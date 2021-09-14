Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию

Главное: Соучредитель компании Apple Стив Возняк будет осваивать космос. Он создал свою компанию.

Детали: Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что создает собственную космическую компанию Privateer Space.

71-летний бизнесмен объявил об этом в Twitter, где разместил видео небольшой презентации.

Он информировал: «Компания Privateer Space запускается».

Известно, что компания была основана совместно с американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

Детальнее о своем детище Стив Возняк обещает рассказать на грядущей технологической конференции.

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