Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии

Главное: Глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий назвал области, которые наиболее близки к переходу к желтой зоне эпидемической опасности. Это Буковина, Львовская и Винницкая области.

Детали: Украина переходит от зеленой к желтой зоне эпидемической опасности. Наиболее же близкими к опасной черте считаются западные регионы Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

«Опаснее всего сегодня в плане эпидемии в трех областях: Буковина, Львовская и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений», — заявил он, уточнив, что в целом пока рано говорить о новых запретах.

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