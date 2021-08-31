Вагон курортного поезда снова оккупировали тараканы

Главное: В поезде, следовавшем из Одессы в Харьков, завелись тараканы. Как видно на видео, снятом пассажирами, они ползают по полам и стенам и заползают на полки, где спят люди.

Детали: Пассажиры поезда № 252 «Одесса — Харьков» пожаловались на полчища тараканов. Как сообщает канал «Одесса Info» в Telegram со ссылкой на очевидцев, насекомые ползали по всему вагону и даже пытались съесть засохшего мотылька.

Как видно на видео, которое публикует канал РЕДПОСТ live в YouTube, насекомые ползают по полу, стенам и даже по людям, спящим на матрацах.

В тему: В октябре 2019 года журналистка Мария Крыштопа опубликовала фото из вагона СВ поезда Рахов ‒ Киев, на котором видны клопы на постельном белье.

Спустя месяц в вагоне поезда Запорожье — Бердянск выросли грибы.

Через несколько дней пассажиры состава «Харьков — Одесса» уже жаловались на нашествие тараканов в одном из вагонов.