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Видео-Новости > В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало

В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало

Александр Панько
27.08.21 22:08
1654
В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало

Главное: Сегодня в одной из квартир на столичном подоле обнаружили расчлененное тело женщины. Полиция подозревает, что таким образом муж расправился со своей женой из Черкасс.

Детали: 27 августа около полудня житель Киева сообщил в полицию о расчлененном теле женщины в квартире родственника на проспекте Правды в Подольском районе. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.

Правоохранители осмотрели помещения, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены.

Как сообщил начальник столичной полиции Иван Выговский, жертвой оказалась 40-летняя уроженка Черкасской области. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ее 35-летний муж.

Между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру.

После этого он еще около недели жил в этой квартире, но впоследствии уехал в Черкассы.

«По нашему ориентированию правоохранители Черкасской области меньше чем за три часасзадержали подозреваемого. После побега он находился в доме убитой им женщины и пытался совершить самоубийство, но полицейские этому помешали», — заключил Выговский.

В тему: В начале 2021 г 48-летний житель Киевской области в ходе ссоры убил свою сожительницу, после чего расчленил ее тело и сжег голову в печи. Выяснилось, что женщину он убил из-за того, что она постоянно требовала от него деньги. У погибшей остались сиротами четверо детей.

Тэги: Киев, убийство, Черкассы, криминал, расчленение, Национальная полиция Украины, новости Украины

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