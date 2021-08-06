Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton

Главное: Российские пенсионерки устроили пикет с требованием запретить продажу сумок Louis Vuitton. Они вспомнили о сотрудничестве модного дома с нацистами и возмутились дороговизной его продукции.

Детали: Женщины, называющие себя активстками «Отрядов Путина», обратились к президенту РФ Владимиру Путину. На видео, опубликованном на канале «НеМалахов» в Telegram, пятеро пенсионерок держат в руках листы А4 с напечатанным на них логотипом французского модного бренда Louis Vuitton.

«Просим на территории России запретить продажи вот этого бренда — Louis Vuitton. Это женские сумки. Они еще во время войны сотрудничали с фашистами. И как было известно, они делали это из кожи людей», — заявила одна из них, добавив, что ее раздражают высокие цены на продукцию бренда.

«Просим убрать с территории России этот бренд. Нам они ни в коем случае не нужны. Чтобы ни одной штуки не осталось. Где угодно продавайте, но только не в России», — обратилась другая активистка.

После этого они демонстративно бросили листы в огонь.

Справка: Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров под одноименной торговой маркой, основанный в 1854 г. Известно, что после вторжения нацистов в 1940 г и установления коллаборационистского режима Виши Louis Vuitton открыто сотрудничал с немецкими оккупантами, получая взамен различные преференции, которые позволили бренду не только спокойно пережить военное время, но и укрепить свои позиции на рынке. Однако информация о производстве сумок из человеческой кожи в каких-либо источниках отсутствует.

В тему: В марте 2020 года компания LVMH, в состав которой сегодня входят такие модные бренды как Louis Vuitton и Christian Dior, сообщила о своем участии в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.