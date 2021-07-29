Неожиданное видео с участием Чака Норриса умилило социальные сети

Главное: Актер Чак Норрис наградил 83-летнюю женщину черным поясом по карате. Видео умилило социальные сети.

Детали: В интернете появилось неожиданное видео с участием 81-летнего американского актера и бойца Чака Норриса. Он наградил черным поясом по карате пятой степени 83-летнюю Кэрол Тейлор из Юта.

Известно, что в Лас-Вегасе прошел традиционный тренировочный слет Объединенной федерации боевых искусств США. Туда пригласили легендарного артиста.

При этом, как выяснилось, сама женщина, которую наградили, начала заниматься карате в возрасте 68 лет.

Она поведала: «Я была взволнована, когда он надел на меня пояс. Я поклонилась, а в ответ Чак Норрис меня сильно обнял и даже приподнял меня».

Сейчас Кэрол Тейлор сама преподает данное боевое искусство.

В тему: «Крутость» Чака Норриса официально признана в США.