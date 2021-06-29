В Виннице Mercedes снес пешеходов на переходе, словно кегли

Главное: В Виннице водитель автомобиля Mercedes-Benz на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух человек. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в отделение политравмы.

Детали: 28 июня в Виннице на ул. Батожской 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по разметке нерегулируемого пешеходного перехода. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, в результате ДТП 50-летний мужчина и его 46-летняя жена с травмами головы и политравмами госпитализированы в больницу.

Водителя освидетельствовали, он был трезв.

Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Как сообщает ТСН со ссылкой на дежурного врача больницы скорой помощи Александра Шамова, сейчас жизни пострадавших уже ничего не угрожает.

Свидетели ДТП и работники окружающих офисов говорят, что этот участок дороги опасен — здесь живой трафик, ездят трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных дорогах.

В полиции сообщили изданию, что водитель так и не смог объяснить, как мог не увидеть пешеходов. Убеждал, что отвлекся и не увидел людей на переходе.

Сами пострадавшие рассказали, что шли в магазин, переходили через переход, все машины пропускали, как вдруг появилась иномарка. «Я сам водитель, слышал что человек не тормозит и вижу на расстоянии 5 метров, начал ускоряться, попал на левое крыло, головой на стойку, зацепился за зеркало, а жену бросило туда», — рассказал Владимир Благодатский.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Виновнику грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Издание также публикует видео ДТП, на котором видно, как автомобиль на большой скорости сносит мужчину и женщину.

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