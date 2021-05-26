Появилось впечатляющее видео прошедшего суперлуния

Главное: Луна приблизилась на расстояние ближе 362 тысяч километров. Появилось видео редкого явления.
Детали: Рано утром среды, 26 мая, Луна максимально подошла к нашей планете. Расстояние до Земли составило менее 362 тысяч километров.
Уже опубликовано видео прошедшего суперлуния.
Астрономы напоминают, что моменты прохождения перигея (это ближайшая точка орбиты к нашей планете) и полнолуния отстоят по времени не более трех дней.
Добавим, что такое совпадения перигея и полнолуния случаются весьма редко.
В тему: Стало известно, как на самом деле выглядят Земля и Луна из космоса.