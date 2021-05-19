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Видео-Новости > Google представил крупнейшее обновление Android в истории

Google представил крупнейшее обновление Android в истории

Александр Панько
19.05.21 15:39
257
Google представил крупнейшее обновление Android в истории

Главное: Google выпустил крупнейшее обновление системы Android за всю историю. Наибольшим изменениям в Android 12 подвергся дизайн, а также настройки безопасности и приватности.

Детали: Google представил новую версию мобильной операционной системы Android 12. Как сообщается на официальном блоге компании, это будет наибольшее обновление дизайна в ее истории, оно получит название Material You.

«Мы переосмыслили все — от цветов до форм, света и движений. Как следствие, Android 12 будет более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо», — заявили в Google, подчеркнув, что операционная система теперь будет подстраиваться под обои, выбранные пользователем, и поэтому смотреться по-разному на разных устройствах.

Редизайн также затронул все иконки, кнопки, сообщения, классические виджеты и приложения Google, такие как калькулятор и часы.

Google также заявила, что Android 12 будет более плавной благодаря новой радикально переработанной анимации. Все действия в этой операционной системе, как обещают разработчики, будут происходить намного быстрее, чем раньше, благодаря оптимизации работы процессора.

Помимо дизайна, важных изменений претерпела безопасность системы. Появился отдельный дашборд, на котором будут перечислены все приложения и какой доступ к данным пользователя они имеют, как часто его применяют. Кроме того, разрешение на обработку данных можно будет остановить с этой же панели.

Отныне можно будет также регулировать точность местонахождения. Пользователи могут выбрать, желают ли они делиться с приложениями точным местонахождением, или приблизительным. Например, для просмотра прогноза погоды точная локация не нужна, и поэтому ее можно настроить.

Также в компании поработали над энергоэффективностью. В частности, благодаря уменьшению временных затрат центрального процессора, в компании говорят о более длительной работе без подзарядки.

Кроме того, новая версия ОС содержит улучшения для людей с нарушениями зрения.

Отметим, что первыми новую ОС Android 12 получат смартфоны Pixel от Google, а также отдельные модели Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.

В тему: Ранее о грядущих изменениях в дизайне Android 12 сообщали инсайдеры.

Тэги: Google, дизайн, безопасность, технологии, Android 12

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