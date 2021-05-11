Появилось видео, как возле одной из станций киевского метро гулял олененок

Главное: Олененок гулял возле станции метро «Бориспольская» в Киеве. Опубликовано забавное видео.

Детали: Забавный инцидент произошел накануне в понедельник, 10 мая, в Киеве. Возле станции метро «Бориспольская» гулял олененок.

Видео публикует «Київ Оперативний».

Очевидцы говорят, что молодое животное совсем не боялось людей и спокойно прохаживалось по улице.

Предполагается, что олень – домашний и сбежал. На нем был надет ошейник.

Судьба животного не известна.

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