Появилось видео, как возле одной из станций киевского метро гулял олененок

Главное: Олененок гулял возле станции метро «Бориспольская» в Киеве. Опубликовано забавное видео.
Детали: Забавный инцидент произошел накануне в понедельник, 10 мая, в Киеве. Возле станции метро «Бориспольская» гулял олененок.
Видео публикует «Київ Оперативний».
Очевидцы говорят, что молодое животное совсем не боялось людей и спокойно прохаживалось по улице.
Предполагается, что олень – домашний и сбежал. На нем был надет ошейник.
Судьба животного не известна.
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