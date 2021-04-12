Под Одессой пронесся мощный смерч

Главное: В Одесской области в городе Южный местные жители стали очевидцами редкого для нашей местности природного явления. Там над водой образовался мощный смерч.

Детали: Возле города Южный Одесской области над водой образовался достаточно мощный смерч. Фото и видео заняли очевидцы, пишет издание Vgorode.

Водяной смерч представляет собой воронкообразный вихрь воздуха и воды, который образуется над поверхностью большого водоема и соединенный с кучевым облаком. Такие смерчи чаще всего образовывается в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью.

Такое явление чаще встречается в тропических широтах и для нашей местности считается редкостью.

В тему: В августе минувшего года по Херсонской области пронесся пугающий смерч. Природное явление было зафиксировано возле поселка Великая Александровка.