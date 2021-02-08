Совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса

Главное: Глава Минстерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует уже через неделю.

Детали: Вакцинация от COVID в Украине стартует уже через неделю. Теперь же стало известно, как пройдет первый из пяти этапов. Об этом на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Уже через неделю в Украине начнется первый этап вакцинации граждан от COVID-19. Нам удается вовремя начать процесс вакцинации... Государственным бюджетом на 2021 года предусмотрено в общей сложности более 3,9 млрд гривен на кампанию по вакцинации», — отметил Степанов.

Первый этап начнется с вакцинации тех, у кого более высокий риск инфицирования или тяжелого течения болезни. Он должен охватить около 370 тысяч украинцев:

— работники мобильных бригад вакцинации;

— медработники, врачи и средний медицинский персонал, которые работают с COVID-пациентами;

— работники лабораторий, которые исследуют анализы на COVID-19;

— работники экстренной медицинской помощи;

— персонал и люди, которые живут в интернатах и домах престарелых;

— военнослужащие, которые принимают участие в ООС.

«На втором, третьем и четвертом этапе мы вакцинируем людей, которые входят в группу риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья. Это все люди старше 60 лет, это люди, которые имеют сопутствующие заболевание... наши работники сферы образования», — отметил Степанов.

Также Степанов заявил, что в Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан.

«Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной», — заявил он.

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