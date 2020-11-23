Кличко объяснил, почему киевлян не будут массово тестировать на коронавирус

Главное: На сегодняшний день в Киеве наивысший показатель тестирования на коронавирус в Украине. При этом местная власть не намерена проводить массовое тестирование, так как это технически сложно реализовать.

Детали: Показатель тестирования на наличие коронавируса в Киеве — самый высокий в Украине и составляет более 350 тестов на 100 000 жителей. Как сообщил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 23 ноября, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали почти 227 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. Еще 80 тыс. Тестов сделаны методом ИФА, выявляющим наличие антител в организме.

Он также отметил, что продолжают работать мобильные бригады медиков, которые берут образцы материала для исследования у пациентов дома. С начала работы они отобрали почти 139 тыс. образцов биоматериала для ПЦР-тестов.

Говоря о проведении массового тестирования, активно обсуждаемого в последнее время, Виталий Кличко отметил, что осуществить это сложно с технической точки зрения.

«Давайте начнем с того, что ни одна крупная страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно технически», — заявили мэр, объяснив, что лаборатории просто не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов.

В тему: За последние сутки в Украине от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, умерли 124 человека. По данным министра здравоохранения Максима Степанова, с начала пандемии в Украине заболели уже 635689 людей.