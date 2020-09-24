В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление

Главное: В Киеве на Лысой горе обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. В этом месте любят собираться сатанисты.

Детали: В среду, 23 сентября, в Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины. Его шея была обмотана ремнем и пробита ножницами. Тело мужчины со следами насильственной смерти нашел прохожий на поляне возле капища. На вид мужчине — около 50 лет, сообщает Информатор с места событий.

По предварительной информации, мужчину били по голове кирпичом, душили ремнем, а после — зарезали ножницами в шею.

На месте работала полиция и следственно-оперативная группа. Все детали преступления будет устанавливать следствие.

Стоит отметить, что на Лысой горе любят собираться сатанисты, язычники, представители кельтских культур и различные маги-мистики. История этой местности наполнена ужасными фактами и событиями. Лысая гора была известна еще в княжеские времена, именно здесь славяне устраивали капища и поклонялись своим языческим богам.

В тему: В марте нынешнего года в Киеве на улице Амвросия Бучмы, 6в (Днепровский район) в одной из квартир на шестом этаже местной высотки нашли разлагающийся труп 73-летнего мужчины.