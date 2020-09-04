Появились кадры с места необычного инцидента в Шотландии

Главное: В Шотландии экскурсионный пароход врезался в пристань. Пострадали люди.

Детали: На шотландском острове Арран произошел необычный инцидент. Тут в пристань врезался старинный (он начал работать еще в 1947 году) экскурсионный пароход Waverley.

В результате инцидента пострадали не менее семнадцати человек, которые находились на борту.

Всего судно перевозило 213 туристов, также на нем пребывали двадцать шесть членов команды.

Причиной ЧП называют непогоду: из-за штормового ветра и огромных волн пароход потерял управление.

Видео:

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии.