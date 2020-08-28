На Одесчине пастух-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнего мальчика

Главное: В Одесской области арестовали 23-летнего парня за изнасилование малолетнего ребенка.

Детали: На пастбище в Одесской области 23-летний пастух несколько раз ударил своего знакомого 12-летнего мальчика, а затем удовлетворил свои половые потребности. Как сообщает пресс-служба Иванивского отделения полиции в Одесской области, чтобы пострадавший никому не рассказал о случившемся злоумышленник пригрозил ему физической расправой и отпустил.

Однако он в итоге рассказал все матери, которая и обратилась в полицию.

В ходе розыскных мероприятий оперативники в считанные часы установили место нахождения правонарушителя, который уже имеет за плечами судимость за имущественные преступления. Вины своей он отрицать не стал.

За изнасилование ребенка, не достигшего 14 лет ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тему: В июле 2019 года в Одесской области сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего мужчину, который изнасиловал девятилетнего мальчика.

6 февраля 2020 года в Харькове задержали 45-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка.