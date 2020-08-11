В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди

Главное: В Днепре произошло кровавое ДТП, в котором пострадали девять человек. Грузовик врезался в маршрутку.
Детали: Утром вторника, 11 августа, в Днепре произошло кровавое ДТП. Как сообщает местная полиция, грузовик Mercedes по непонятным причинам вылетел на встречную полосу, где протаранил маршрутку Mercedes Sprinter.
В результате аварии пострадали девять человек.
«Информатор» публикует видео с места ЧП:
В тему: 9 августа 2020 года мы писали, что в Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте.
19 июля 2020 года сообщалось о том, что появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра.