В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди

Главное: В Днепре произошло кровавое ДТП, в котором пострадали девять человек. Грузовик врезался в маршрутку.

Детали: Утром вторника, 11 августа, в Днепре произошло кровавое ДТП. Как сообщает местная полиция, грузовик Mercedes по непонятным причинам вылетел на встречную полосу, где протаранил маршрутку Mercedes Sprinter.

В результате аварии пострадали девять человек.

«Информатор» публикует видео с места ЧП:

В тему: 9 августа 2020 года мы писали, что в Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте.

19 июля 2020 года сообщалось о том, что появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра.