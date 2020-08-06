В центре Львова мужчина публично мыл в фонтане свой половой орган

Главное: Во Львове мужчина, не стесняясь прохожих, решил помыть свой половой орган в фонтане. При этом рядом было много людей.

Детали: В самом центре Львова на площади Мытной мужчина прямо в фонтане помыл свой половой орган. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале «Типичный Львов».

Произошло все накануне, 5 августа, вечером. На ролике видно, что взрослый мужчина публично приспустил свою одежду, вероятно, шорты и совершил водные процедуры, не стесняясь прохожих.

Стоит добавить, что фонтан расположен возле остановки общественного транспорта. На видео заметно, что в это время на улице было немало львовян.

Обращался ли кто в полицию по поводу этого, пока неизвестно.

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